Tenta di salvare il gattino sull'albero, ma resta intrappolata: salvata dai vigili del fuoco

Una donna ha scalato un albero per salvare il gattino della sua amica, ma ha dovuto essere salvata a sua volta da un vigile del fuoco dopo essersi bloccata tra i rami. È accaduto a Cambridgeshire, una contea dell'Inghilterra orientale. Emily Whitton ha iniziato l'intrepido viaggio sull'albero alto 20 metri per salvare un gattino grigio e bianco per la sua amica Saskia Cornwell, ma dopo aver raggiunto l'animale non è stata più capace di scendere.

Yesterday Dogsthorpe White Watch were called to rescue Bella 🐈 & her would be rescuer from a tree. Happily the crew were able to rescue both parties, & reunite Bella with her owner 😄 In these situations, please call the RSPCA rather than endangering yourself 👍 pic.twitter.com/40C47oOgTn