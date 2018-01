Gb, condannato all'ergastolo per aver ucciso un bimbo 50 anni fa: incastrato da una foto in bianco e nero

di Federica Macagnone

A 50 anni di distanza, quando ormai pensava che nessuno avrebbe mai scoperto il delitto che aveva commesso, David Dearlove, un 71enne britannico, è stato incastrato e spedito all'ergastolo da una foto in bianco e nero del 1968 in cui appariva insieme al bimbo di 19 mesi che avrebbe ucciso due settimane dopo quello scatto. Quell'immagine, postata su Facebook dalla figlia, ha risvegliato i ricordi e la rabbia del fratello della vittima, che all'epoca aveva quattro anni: Peter Booth si è rivolto alla polizia, gli investigatori hanno riaperto il caso e David si è ritrovato sotto processo. Alla fine la sua colpevolezza è stata dimostrata, anche grazie ai referti medici che all'epoca erano stati ritenuti insufficienti per incriminare l'assassino.



Peter Booth, che con il fratellino Paul e la sorella Stephanie viveva a Stockton-on-Tees (nell'Inghilterra settentrionale) con la madre Carol e il patrigno David Dearlove, racconta di abusi e violenze continue nei loro confronti da parte dell'uomo. «Quando due anni fa ho visto quella foto mi si è riaccesa la rabbia - ha detto ai magistrati - Non potevo sopportare l'idea che fosse ancora libero dopo quello che ci aveva fatto. A volte mi teneva con la testa sott’acqua nella vasca finché non iniziavo a scalciare. Altre volte si nascondeva sotto il letto, ci afferrava le caviglie e ci strattonava per farci battere la testa». Il piccolo Paul morì nell'ottobre 1968 con il cranio fracassato: David lo uccise nel soggiorno di casa. «Lo faceva roteare in aria tenendolo per le caviglie - racconta Peter - e con la faccia rivolta verso il soffitto. A un certo punto la testa di Paul andò a sbattere contro il camino. Si sentì un orribile tonfo sordo, mio fratellò lanciò un urlo e la mamma uscì dalla cucina gridando. Quando ho visto Paul rimanere inerte a terra con le braccia lungo i fianchi sono corso al piano di sopra: ero terrorizzato».



Paul fu portato in ospedale, ma non riprese mai conoscenza: dopo quattro ore morì. I medici trovarono sul corpo del piccolo lividi, ustioni e varie ferite pregresse subìte in momenti diversi: a quel punto la polizia avviò un'inchiesta sul caso, raccogliendo anche le testimonianze degli operatori della scuola materna che un mese prima avevano sollevato preoccupazioni per i lividi sul corpo di Paul. David ha sempre sostenuto che il bimbo si era ferito accidentalmente cadendo dal letto, ma il neurologo e il neuropatologo che all’epoca avevano esaminato il cadavere avevano concluso che la morte di Paul era il risultato di un impatto deliberato e molto forte, incompatibile con una semplice caduta dal letto. «I referti di allora mostrano che aveva segni di ferite di periodi diversi - ha detto Richard Wright, il procuratore che ha riaperto il caso - e indicano che era stato aggredito e abusato fisicamente per un periodo di tempo prolungato». Nonostante tutto ciò, nel 1968 l’inchiesta fu chiusa senza alcuna incriminazione perché le prove erano state ritenute insufficienti per arrivare a una conclusione certa. Due anni dopo, nel 1970, David e Carol (che morì negli anni '90) si separarono, lui si trasferì a Londra e si sposò, ebbe due figlie e oggi è nonno.



Peter, che nei giorni della tragedia non disse nulla di quello che aveva visto per paura delle rappresaglie dell'uomo, una volta diventato adulto, a 18anni raccontò la vicenda a sua moglie e denunciò tutto alla polizia per due volte, ma non fu mai creduto. Due anni fa, dopo la rabbia provata nel veder postata su Facebook quella foto in bianco e nero di David con Paul, è stata la cugina a presentare denuncia: questa volta, finalmente, la procura ha riaperto il caso, riuscendo a portare il killer in tribunale. Lui ha negato qualunque responsabilità e il suo avvocato ha sostenuto in aula che non è possibile fidarsi della memoria di Peter Booth, visto che nel 1968 aveva solo 4 anni. Una difesa che non è bastata a evitare la condanna all'ergastolo. Il piccolo Paul, con un ritardo di 50 anni, sembra aver ottenuto giustizia.

