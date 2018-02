Francia, ecco le memorie di Le Pen padre: «Marine mi fa pietà»

Escono le memorie di Jean-Marie Le Pen e contengono un attacco alla figlia. Il libro è in pubblicazione da oggi in Francia e punta a diventare un best seller, “ Fils de la Nation ”. E' il primo volume dell'autobiografia del cofondatore del Front National. Nelle sue memorie, l'ex leader dell'estrema destra francese prende di mira ancora la figlia Marine, sconfitta alle presidenziali da Emmanuel Macron. «Un sentimento prevale quando penso a lei: pietà», ha scritto l'anziano Le Pen, prima di attaccare la strategia di «demonizzazione» della figlia volta a rendere il Fronte Nazionale accettabile per una vasta gamma di elettori.



«Si è piegata alle richieste morali e politiche del nemico e questo le ha fatto perdere l'unica roccaforte che occupava», ha affermato. La pubblicazione del libro, a dieci giorni dal delicato congresso del FN che si terrà il prossimo 10 e 11 marzo a Lille, in cui Marine spera di rilanciare il partito, il novantenne descrive una figlia isolata da tutti: «Marine sconta oggi elezioni presidenziali e legislative deludenti. Ora fatica a reinserirsi. Il prossimo congresso Fn si annuncia difficile: non aggiungerei altro, è stata già abbastanza punita».

Mercoledì 28 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54



