Francia, la scomparsa della piccola Maëlys rimane un mistero: dopo 4 mesi ancora nessuna traccia

di Federica Macagnone

Non c'è ancora alcuna traccia di Maëlys de Araujo, la bambina di 9 anni sparita il 27 agosto 2017 durante una festa di matrimonio a Pont-de-Beauvoisin, nell’Isère, in Francia. Dopo mesi di ricerche, interrogatori e indagini, il super sospettato rimane Nordhal Lelandais, ex militare 34enne espulso dall'esercito, su cui si addensa l'ombra di altri omicidi compiuti negli scorsi anni. Per la famiglia si è concluso il primo periodo di feste senza la piccola, mentre il volto di Maëlys è apparso nei giorni scorsi su cartelloni pubblicitari che invitano chiunque abbia informazioni a contattare la polizia. Un mistero lungo quattro mesi e mezzo, con il sospettato numero uno che nega il suo coinvolgimento nella sparizione. Le indagini continuano, ma nonostante una massiccia ricerca la bambina non è mai stata ritrovata.



La scomparsa. Maëlys scompare durante la festa di matrimonio del cugino della madre intorno alle 3 del mattino del 27 agosto. La piccola è stata vista per l'ultima volta nel grande parcheggio del locale di Pont-de-Beauvoisin, nell'Isere (sud della Francia), mentre i festeggiamenti delle nozze erano nel momento culminante. L'annuncio della scomparsa viene dato dal dj e da quel momento iniziano le ricerche e l'allerta rapimento in tutta la Francia. Esclusa l'ipotesi della fuga, vengono interrogati, uno per uno, i 180 invitati.



L'arresto di due uomini. La gendarmeria ferma un amico del padre della piccola, un uomo di 37 anni presente al matrimonio, nei pressi del luogo dove è stata avvistata l'ultima volta Maëlys. Il fermato era stato sentito dalla polizia e le sue dichiarazioni erano state ritenute incongruenti. Il procuratore, nel frattempo, apre un'inchiesta per rapimento. Intanto continuano le ricerche nell'intera zona, setacciata "a pettine" dalla gendarmeria, in collaborazione con squadre di sommozzatori, speleologi, unità cinofile e un elicottero. Il giorno successivo un 34enne viene fermato: le sue dichiarazioni presentavano «contraddizioni». Secondo la tv privata Lci, l'uomo era un amico del primo sospetto. Il 2 settembre i due uomini trattenuti in stato di fermo sono stati rilasciati senza accuse a loro carico.



Il principale sospettato finisce in manette. La svolta arriva il 3 settembre, quando Nordahl Lelandais, 34enne ex militare espulso dell'esercito per problemi comportamentali e amico del padre della piccola, viene arrestato nella sua casa di Domessin con l'accusa di sequestro e rapimento di minori. Era tra gli invitati alle nozze: secondo la testimonianza della babysitter che vegliava sui bambini che dormivano in una stanza, l'uomo sarebbe stato visto in compagnia della piccola, alla quale avrebbe mostrato sul cellulare i suoi cani. A incastrarlo sarebbero state alcune tracce di dna trovate all'interno della sua auto, un'Audi A3: il sospettato ha ammesso che la piccola potrebbe essere entrata nella sua auto con un ragazzo biondo, ma ha negato di averla rapita o di averle fatto del male. Le immagini delle telecamere di sicurezza della città confermano la presenza di una sagoma bianca sul sedile passeggero dell'auto. In precedenza aveva negato che la bambina fosse salita sull'Audi, portata a lavare proprio il giorno dopo il matrimonio. L'uomo, inoltre, aveva due graffi al braccio e alla gamba: ha sempre sostenuto di esserseli procurati facendo giardinaggio.



L'appello della madre. Il 5 novembre viene organizzato un lancio di palloncini per il compleanno della bambina. Il 29 novembre, tre mesi dopo la scomparsa, la mamma, Jennifer Cleyet Marrel, pubblica un video su Facebook per mantenere viva l’attenzione sulla vicenda. «Sono stati tre mesi insostenibili senza di te - sostiene la mamma - la tua lotta è la nostra battaglia, noi saremo sempre qui per te». Il 30 novembre Lelandais viene sentito da tre giudici del tribunale di Grenoble: l'uomo viene incriminato per omicidio e rapimento.



L'ombra del serial killer. Dettagli inquietanti su Nordahl Lelandais che, oltre a essere indagato per la sparizione della piccola Maëlys, viene sospettato per alcuni fra i casi più misteriosi degli ultimi anni. La sua personalità è già di per sé molto inquietante: condannato per aver dato fuoco a un ristorante, accusato da ex compagne di averle picchiate in modo estremamente violento, spacciatore e consumatore di droghe, è un uomo dal carattere instabile. Mentre della bambina continua a non esserci alcuna traccia, il caso Lelandais ha cominciato a diventare tentacolare, a cominciare dall'apertura formale di indagini della procura di Chambery per la scomparsa di Arthur Noyer, caporale dell'esercito scomparso misteriosamente lo scorso aprile. In questo caso, il suo cranio è stato ritrovato e identificato grazie al DNA, sempre nella zona del raggio d'azione di Nordhal. A destare i sospetti, il fatto che sia il telefono del militare scomparso, sia quello del sospetto avevano "agganciato" la stessa cella, quindi si trovavano molto vicini prima che Noyer facesse perdere le tracce. Poi la notizia dell'apertura delle indagini per la scomparsa del cuoco belga Adrien Mourial, 24 anni, finito nel nulla mentre era nei pressi del lago di Annecy, poco lontano. A catena, legati uno all'altro, sono venuti a galla i casi di due uomini spariti a distanza di un anno l'uno dall'altro anche loro in Savoia, vicino ad Albertville. Con uno di loro, Jean-Christophe Morin, alcuni familiari di Nordahl erano entrati in contatto.

Si è fatto vivo anche il padre di Estelle Mouzin, forse il caso che negli ultimi anni ha più scosso la Francia: una bambina di 9 anni scomparsa nel 2003 non lontano da Parigi. All'epoca, Nordahl, presunto "predatore", aveva 19 anni. Vestiva la divisa militare e anche lui non era lontano da Parigi, a 150 chilometri dall'ultimo luogo in cui fu vista Estelle. «Sono state chieste soltanto normali verifiche - ha detto il procuratore - ma le faremo». Fra le pieghe più inquietanti delle attività di Nordahl Lelandais, passate al setaccio minuziosamente dagli inquirenti, anche le tracce delle sue ricerche su internet. Una, insistente, per conoscere tramite diversi siti on line «come si fa sparire un cadavere».



Brucia l'albero dedicato Maëlys. Ignoti danno fuoco a un alberello di Natale e ad alcuni peluche che la famiglia della piccola aveva collocato davanti alla sala delle feste di Pont-de-Beauvoisin, dove la piccola è stata vista per l’ultima volta. «Ecco ancora una volta la stupidità umana, banda di psicopatici - ha scritto la madre della bambina su Facebook - Dare fuoco all’abete di Maëlys il giorno di Natale. Brucerete all’inferno...». L’atto vandalico sarebbe avvenuto nella notte di Natale, precisa LCI. «Questi danneggiamenti sono deplorevoli, la famiglia è scioccata e ha simbolicamente sporto denuncia lunedì», ha commentato la gendarmeria locale. La polizia tende a escludere la possibilità di una combustione spontanea, visto che il piccolo albero di Natale non era dotato di luci.



La marcia bianca. Il 27 settembre, sotto una pioggia battente e al freddo, i genitori di Maëlys, la sorella maggiore, e i parenti guidano una marcia reclamando il fatto di sentirsi in ostaggio, vista la mancanza di risposte sulla scomparsa della bambina. I genitori decidono di affrontare tutta la marcia in silenzio, mentre sono centinaia le persone che hanno risposto all'appello della madre di unirsi a loro.



Cartelloni pubblicitari per Maëlys. Dopo le vetrine dei negozi di Pont-de-Beauvoisin, il volto della bambina scomparsa apparirà sui cartelloni pubblicitari di 12 metri al di là dei confini di Isere e della Savoia. Diverse aziende pubblicitarie, il 6 gennaio, hanno dichiarato che esporranno gratuitamente l'appello di ricerca della piccola ritratta nel vestito bianco che indossava il giorno della scomparsa. Un'operazione, fanno sapere, per chiedere verità per Maëlys nella speranza che il gesto possa stimolare l'avanzamento delle indagini.



La testimonianza della prima fidanzata di Lelandais. Il 7 gennaio Adeline decide di parlare del suo primo amore a Seven to Eight (TFI). «Avevo 14 anni e lui 16, la nostra storia è durata 4 anni. Mi faceva ridere, era una persona meravigliosa - racconta la donna, rimasta amica di Lelandais - Non ha mai alzato le mani su di me, mai urlato, mai insultato. È una persona che ha temperamento, ma non è aggressivo o cattivo». Il ritratto non è esattamente quello che è stato fatto da alcuni ex amici di Lelandais, che lo avevano dipinto come un uomo inquietante dal comportamento violento, intimidatorio e minaccioso verso le donne che frequentava.



La difesa della famiglia. In tutti questi mesi i parenti del sospettato gli sono sempre stati accanto. «Mio fratello è innocente al 100%. Tutto questo è frutto dell'inesperienza giudiziaria e dei media». «Non può essere lui - ha aggiunto il padre - È un ragazzo molto gentile a cui piacciono i bambini. Non farebbe qualcosa del genere».

Marted├Č 9 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:11



