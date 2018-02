Usa, nonna sventa un altro massacro a scuola: «Mio nipote progetta una strage».

Mentre l'America piange la strage in Florida, a Everett un'altra strage a scuola è stata sventata. Il piano di un ragazzo è stato scoperto dalla nonna, che ha chiamato la polizia e denunciato il nipote. Dallo stato di Washington arriva la notizia dell'arresto di un 18enne. Il giovane, come riferisce la Fox, aveva elaborato un piano dettagliato per compiere una strage nella Aces High School di Everett, a una quarantina di km da Seattle. Decisivo l'intervento della nonna, che ha scoperto il diario nel quale il teenager aveva annotato ogni elemento.



La signora ha chiamato il 911 e ha manifestato il timore per quelle che riteneva minacce credibili. Ha mostrato le pagine agli agenti e, per completare il quadro, ha detto alle forze dell'ordine che il nipote teneva un'arma semiautomatica nella custodia di una chitarra. Nel diario, spiccavano frasi relative alla «strage a scuola» e al «maggior numero di vittime possibili».

