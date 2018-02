Florida, Trump: «Il killer era mentalmente disturbato. I compagni sapevano e dovevano denunciare»

«Così tanti segnali che l'assassino della Florida era mentalmente disturbato, perfino espulso dalla scuola per condotta cattiva e incostante. I suoi vicini ed i suoi compagni di classe sapevano che era un grande problema. Bisogna segnalare sempre questi casi alle autorità, continuamente! ». C osì il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un tweet riferendosi al killer autore della strage in un liceo della Florida Nikolas Cruz.



«Siamo con voi, un'unica famiglia» ha poi detto Trump parlando in diretta tv al popolo americano dopo la strage in un liceo della Florida, definita come una «terribile violenza», un atto di «odio e malvagità». Rendere le scuole più sicure sarà una delle nostre priorità, ha aggiunto il presidente, annunicando l'impegno ad affrontare «la difficile questione della salute mentale». «Nessun bambino, nessun insegnante dovrebbe mai essere in pericolo in una scuola americana. Nessun genitore dovrebbe mai temere per i suoi figli e le sue figlie quando li baciano con un arrivederci al mattino» ha sottolineato. «Voglio che sappiate che non siete mai soli e che non lo sarete mai», ha aggiunto.



Trump si recherà nella scuola in Florida nella quale è stata commessa la strage e intende incontrare le famiglie delle vittime e i dirigenti locali. «Bisogna lavorare insieme per cambiare la cultura americana per abbracciare la vita, costruire rapporti»

Giovedì 15 Febbraio 2018



