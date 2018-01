Gli esempi in Europa/ Senza governo dopo il voto, le illusioni all’italiana

di Marco Gervasoni

Diceva il terzo presidente nella storia americana, Thomas Jefferson, che «il miglior governo è quello che governa meno». Gli faceva eco, quasi duecento anni dopo, Ronald Reagan: «il governo non è la soluzione, è il problema». Chissà cosa direbbero dell’Europa degli ultimi tempi. In cui sono sempre più frequenti, per via di elezioni senza vincitori, i casi di governi vacanti. Nel 2010, dopo un risultato elettorale incerto, il Belgio dovette attendere ben 540 giorni per...