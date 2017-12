Trump ironizza sul riscaldamento globale in un tweet: «Agli Usa farebbe bene»

Mentre un'ondata di gelo, con temperature fino a -40 gradi, sta colpendo il Nord degli Stati Uniti, il presidente americano Donald Trump non si lascia scappare l'occasione per fare ironia sul riscaldamento climatico globale, da lui considerato una «invenzione» della Cina. «Sulla costa Est potrebbe essere la vigilia dell'anno più freddo mai registrato. Potremmo usare un pò di questo buon, vecchio, riscaldamento globale, per difenderci dal quale il nostro Paese, ma non altri Paesi, stava per pagare trilioni di dollari. Copritevi bene!», ha twittato il presidente Usa.

Venerdì 29 Dicembre 2017



