Trump, New Yorker: ha avuto relazione con una playmate mentre era già sposato con Melania

Ora per Trump spunta la playmate. Dopo la pornostar Stormy Daniels, spunta fuori un'altra relazione di Donald nei primi anni di matrimonio con Melania. Questa volta, rivela oggi il New Yorker, si tratta di una ex playmate, Karen McDougal, che Trump conobbe nel giugno 2006 quando girò una puntata del suo show televisivo

The Apprentice

nella Playboy Mansion. Anche in questa vicenda c'è stato un passaggio di denaro per mettere a tacere la vicenda. Il 4 novembre 2016, quattro giorni prima delle elezioni presidenziali, l'American media Inc (Ami), società editrice del National Enquirer, ha acquistato i diritti esclusivi su un memoriale dell'ex playmate, ma non ha mai pubblicato la storia.Direttore dell'Ami è David Pecker, che si descrive come «amico personale» di Trump. La relazione fra Trump e la McDougal è durata nove mesi. Lei era presente anche al famoso torneo di tennis di Lake Tahoe, dove Trump intrecciò la relazione con Stormy Daniels. Per non lasciare tracce, McDougal pagava in anticipo alberghi e aerei, facendosi poi rimborsare dall'amante. Allora Trump era sposato da meno di due anni con Melania e il piccolo Barron aveva pochi mesi. La Casa Bianca, riporta lo stesso New Yorker, nega la relazione fra Trump e la ex playmate. «È una vecchia storia, solo altre fake news. Il presidente dice di non aver mai avuto una relazione con la McDougal», ha detto un portavoce.