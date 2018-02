Super Bowl, i Trump vedono la finale in casa: Melania in giubbino sportivo e tacchi a spillo

Melania in giubbino sportivo per il Super Bowl ma con le immancabili pump ai piedi, anche per vedere la partita in tv. Donald Trump comunque in giacca e cravatta usa la finale del campionato della National Football League - vinta la notte scorsa, a sorpresa, dai Philadelphia Eagles che hanno battuto i i New England Patriots - per una nuova puntata del suo braccio di ferro con i giocatori della Nfl che da mesi si inginocchiano durante l'inno nazionale per protestare contro la violenza della polizia nei confronti degli afroamericani. Nel messaggio inviato prima dell'inizio della partita, Trump ha sottolineato come gli americani «debbano» il «massimo rispetto» ai membri delle Forze Armate che difendendo «lo stile di vita americano» aiutano a rendere possibile ogni anno il tradizionale appuntamento sportivo, uno dei principali eventi televisivi americani. «Noi li abbiamo nei nostri cuori e li ringraziamo per la nostra libertà ed orgogliosamente ci mettiamo in piedi per l'inno nazionale», ha detto il presidente che nei mesi scorsi ha ripetutamente attaccato i giocatori per la loro protesta.

Il presidente ha seguito la partita dalla sua casa a Mar-a-Lago in Florida - con tanto di ragazze pon pon -, ma non ha rilasciato a nessuna emittente un'intervista televisiva da trasmettere prima del game, interrompendo una tradizione non scritta seguita da alcuni anni dai suoi predecessori. Al termine della partita Trump ha twittato le sue congratulazioni ai «Philadelphia Eagles per la grande vittoria al Super Bowl» che hanno sconfitto i Patriots che è la squadra per cui tifa il presidente. Tradizionalmente la squadra che vince il Super Bowl viene invitata dal presidente alla Casa Bianca. Ma uno dei giocatori degli Eagles, Chris Long, già prima della partita aveva detto che, in caso di vittoria della sua squadra, non avrebbe accettato l'invito alla Casa Bianca.