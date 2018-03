Usa, i malumori di Donald Trump: vuole Ivanka e il marito Jared fuori dalla Casa Bianca

Donald Trump avrebbe chiesto privatamente aiuto al capo dello staff John Kelly per rimuovere la figlia Ivanka e il marito Jared Kushner dalla Casa Bianca. Lo scrive il New York Times citando fonti vicine al presidente americano secondo cui il tycoon ha più volte lamentato il fatto che la coppia non sarebbe mai dovuta entrare alla Casa Bianca. Proprio di oggi la notizia che g li uomini dell'Fbi e del controspionaggio Usa stanno indagando su uno degli affari della famiglia Trump che coinvolgono Ivanka, come riporta la Cnn, spiegando che nel mirino ci sono i negoziati per la realizzazione del Trump International Hotel and Tower a Vancouver, in Canada. Le indagini potrebbero rappresentare un ostacolo per Ivanka che, come consigliere del presidente, sta cercando di ottenere il nulla osta di sicurezza per il pieno accesso a tutti i documenti, anche quelli top secret. Una prerogativa già persa dal marito Jared Kushner.

Nel mezzo dalla faida sempre più accesa tra i suoi figli, il genero e Kelly, Donald Trump «oscilla tra l'essere dispiaciuto per il fatto che Jared Kushner sia oggetto di continui attacchi e l'essere seccato per il fatto che il genero sia diventato un altro problema». E' così che il New York Times descrive, in un articolo sulla situazione di caos e tensione in cui è precipitata di nuovo la Casa Bianca, lo stato d'animo del presidente sempre più arrabbiato con il genero-consigliere, in grande difficoltà. Al noto interesse che il procuratore speciale del Russiagate ha mostrato per i rapporti commerciali per le società di Kushner, a cui ora si aggiunge quello per le società della figlia Ivanka, infatti ora si è aggiunto il clamore della decisione di Kelly di togliere al genero in chief proprio il nullaosta all'accesso alle informazioni di intelligence più riservate. A conferma comunque della situazione di caos, che come è noto è il sistema di gestione delle cose preferito da Trump, le stesse fonti affermano che il presidente in colloqui con figlia e genero ha detto loro che, nonostante gli attacchi, devono rimanere al suo fianco alla Casa Bianca.