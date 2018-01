Trump parteciperà al World Economic Forum di Davos

Il presidente americano Donald Trump si prepara a partecipare al World Economic Forum che si svolgerà fra il 23 e il 26 gennaio a Davos in Svizzera. Lo scrive il New York Times. «Il presidente accoglie le opportunità di portare avanti la sua agenda America first con i leader mondiali - ha detto la portavoce della Casa Bianca Sarah Huckabee Sanders - Al World Economic Forum di quest'anno, il presidente sarà felice di promuovere le sue politiche per rafforzare il business americano, le industrie americane e i lavoratori americani». I presidenti americani partecipano raramente ai summit di Davos, per paura di mandare un messaggio sbagliato mostrandosi a fianco di ricchi imprenditori, nota il quotidiano americano.

9 Gennaio 2018



