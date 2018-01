«Melania, moglie trofeo che Donald ama tradire»: insulti e rivelazioni nel libro di Wolff

di Anna Guaita e Flavio Pompetti

NEW YORK Insulti, pugnalate alla schiena e giochi di palazzo: nelle 336 pagine di Fire and Fury di Michael Wolff si ricostruisce il mondo surreale del trumpismo, la vita quotidiana nella reggia caotica del presidente, con i suoi pettegolezzi, liti, odi. Molto è già noto, ma a una lettura attenta si notano sempre nuovi particolari. DONALD, MELANIA, IVANKA A parte il consigliere Stephen Bannon l'unica altra persona a essere stata certa sin dall'inizio che Trump avrebbe vinto era Melania. E l'ex modella non era...