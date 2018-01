Corea del Nord, Trump: «Siederei al tavolo con Kim ma non credo serva. La Russia non aiuta»

«Mi siederei al tavolo con la Corea del Nord, ma non sono sicuro che questo potrà risolvere i problemi»: lo ha detto Donald Trump in una intervista alla Reuters, ribadendo come Pyongyang «è sempre più vicina» alla realizzazione di un missile in grado di raggiungere gli Usa. «Abbiamo parlato con loro per 25 anni, e loro si sono sempre approfittati dei nostri ex presidenti», spiega, auspicando comunque la fine dello stallo con Pyongyang «in maniera pacifica». «Ma è molto probabile che non sia possibile».



«La Russia non ci sta aiutando con la Corea del Nord», ha inoltre detto Trump secondo cui Mosca sta invece aiutando Pyongyang a ottenere forniture in violazione delle sanzioni internazionali, vanificando gli sforzi fatti anche dalla Cina.

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:06



