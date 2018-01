Compie 12 anni, il padre per regalo ingaggia due stripper: bufera sul web

Un uomoha deciso di ingaggiarecome stripper per il. Il filmato della festa del ragazzino, circondato dalle due donne quasi completamente nude, ha finito per fare il giro del web, dividendo gli utenti.La maggior parte dei commenti condanna senza attenuanti il comportamento dell'uomo: c'è chi sostiene che un simile episodio possa turbare la crescita del dodicenne e che un evento del genere non sia altro che pedofilia. Il ragazzino, pur apprezzando le forme delle due ragazze, appare decisamente in imbarazzo e spaesato. C'è però chi sostiene che quello del padre sia il miglior regalo possibile: «Quanto invidio quel ragazzino...».Come riportano Unilad La Vanguardia , non è ancora chiaro dove sia stato girato il filmato, che però ha già fatto il giro del mondo, finendo anche all'interno di alcune trasmissioni televisive.