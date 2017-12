Colombia, il passeggero preme ripetutamente il campanello: l'autista del bus lo aggredisce

di Federica Macagnone

All'ennesima scampanellata di quel passeggero che da diversi minuti non la finiva più di premere il pulsante per la prenotazione della fermata, l'autista dell'autobus non ci ha visto più: ha fermato la corsa, ha raggiunto il provocatore e si è avventato su di lui insultandolo, prendendolo a pugni e afferrandolo per la gola mentre l'uomo, un certo David Perez, se ne stava raggomitolato sul suo sedile tentando di parare i colpi. Il tutto tra le urla degli altri passeggeri che, con molta fatica, tentavano di bloccare l'autista furibondo e solo dopo un po' sono riusciti a farlo desistere. La scena, filmata martedì sera da uno dei presenti su un bus di linea dell'azienda Transcaribe di Cartagena, in Colombia, ha scioccato tutti. «Presenterò una denuncia formale - ha urlato una donna all'autista - Sono stanca, sto cercando di tornare a casa dal lavoro e non ho proprio voglia di assistere a scene di questo genere».«Il comportamento del guidatore non può in alcun modo essere giustificato - ha detto il capo della Transcaribe, Humberto Ripoll - ma va detto che c'era stata una precedente provocazione. Secondo la versione che mi ha dato il conducente, il passeggero avrebbe utilizzato in modo improprio il campanello premendolo continuamente durante tutto il suo viaggio, tanto che gli altri passeggeri hanno minacciato di chiamare la polizia se non avesse smesso. Inoltre sarebbe stato Perez a dare il via allo scontro fisico dando un calcio all'autista che gli si era avvicinato».Perez, dal canto suo, ha ammesso di aver suonato più volte il campanello ma sostiene di aver subìto un'aggressione non provocata dall'autista che aveva cominciato a insultarlo. «Mi ha picchiato - dice - e mi ha afferrato per il collo, sento che sto perdendo la voce. Inoltre mi fa male la spalla e ho un dito ferito. Sporgerò sicuramente denuncia».