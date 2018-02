Pechino, cisterna di gpl si schianta in autostrada: un automobilista si avvicina, ma accade l'irreparabile

Un camion cisterna di gas si schianta sul lato dell'autostrada di Pechino, in Cina. Un automobilista si ferma vicino per prestare soccorso al camionista. Ma il gpl non perdona. L'auto, probabilmente, innnesca involontariamente il gas di cui si è saturata la zona dando il via a una tremenda esplosione.







Secondo le informazioni ufficiali il conducente dell'autocisterna si è seriamente ustionato, mentre altre 7 persone su 3 auto hanno solo lievi ferite.

Mercoledì 14 Febbraio 2018



