Cina, rissa tra 007 â€‹per la valigetta nucleare di Trump

di Anna Guaita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

NEW YORK - Tutto era filato liscissimo, tanto che Trump aveva twittato che l'accoglienza era stata «senza precedenti, come nessuno prima ne aveva viste». Eppure, dietro le quinte, durante il viaggio del presidente in Cina lo scorso novembre, era successo un incidente molto grave, che si era risolto con una zuffa fra gli agenti del servizio segreto americano e quelli cinesi. E al centro della lite, c'era la famosa football, la valigetta che segue i presidenti americani in ogni loro spostamento e che contiene il prontuario...