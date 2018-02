Via il limite ai mandati e accentramento dei poteri/ La Cina cambia la costituzione, Xi potrà restare presidente a vita

di Franco Cardini

Per quanto ormai si tenda a dimenticarlo e qualcuno - un po’ superficialmente - non prenda più la cosa troppo sul serio, la Cina popolare rimane uno stato comunista. Sotto il profilo economico, è vero, le istituzioni statali si sono adattate a un’economia internazionale “di mercato” che le ha consentito di divenire fortemente competitiva, ma il primato della politica sull’economia è rimasto ben solido. La partecipazione delle imprese cinesi alle lobby internazionale non ha intaccato...