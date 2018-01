Catalogna, oggi s'insedia il nuovo Parlamento, ma resta l'incognita dei deputati in carcere e quelli in fuga

Eletto il 21 dicembre, il nuovo parlamento della Catalogna s'insedia oggi, in una situazione densa di incognite. Primo partito è la formazione liberale unionista Ciudadanos, ma i tre partiti separatisti hanno la maggioranza con 70 deputati. Tuttavia non è chiaro come questa maggioranza potrà essere esercitata dato che tre deputati sono in carcere e altri cinque, fra cui l'ex capo del governo Carles Puigdemont, sono fuggiti a Bruxelles per evitare l'arresto.



Durante una cena a Bruxelles, i due principali partiti secessionisti, JXCat ed Erc, hanno concordato di eleggere nuovamente Puigdemont presidente della Generalitat. Ma l'autoesilio belga rende tutto molto complicato. Oggi il nuovo parlamento dovrà eleggere il suo presidente e stabilire in che modo i tre deputati in carcere potranno delegare il loro voto. Una volta insediato il parlamento, i deputati avranno tempo fino al 31 gennaio per il voto di investitura del nuovo capo del governo catalano. Se in questa sede nessuno otterrà la maggioranza assoluta dei voti, si tornerà a votare il 2 febbraio. A questo secondo appuntamento servirà soltanto la maggioranza semplice, ovvero più voti favorevoli che contrari. Se anche questo voto fallirà, ci sarà una proroga di due mesi per cercare di formare un nuovo governo. Se entro il 2 aprile non sarà insediato un nuovo governo, dovranno essere convocate nuove elezioni per il 15 giugno.

Mercoled├Č 17 Gennaio 2018



