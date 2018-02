Cambridge, la prestigiosa università ammette un'impennata di molestie: 200 segnalazioni in pochi mesi

Impennata di molestie nella prestigiosa Cambridge. I vertici dell'università hanno ammesso un «problema significativo» di molestie sessuali all'interno del prestigioso istituto inglese dopo l'impennata dei casi segnalati, quasi 200 in pochi mesi (da maggio a gennaio). Si tratta in tutto, secondo i dati raccolti da un sistema anonimo che permette di denunciare gli abusi subiti nel campus, di 173 segnalazioni fatte dagli studenti vittime di loro compagni di università mentre solo in due casi i presunti responsabili sarebbero membri dello staff accademico.



«Quanti si sono fatti avanti dovranno ora ricevere una adeguata assistenza e sostegno», si legge in una nota dell'ateneo che promette di sradicare il fenomeno. In particolare deve essere superato un certo timore a denunciare gli abusi in via non anonima: le segnalazioni formali sono state solo sei fra ottobre e dicembre.

Martedì 6 Febbraio 2018



