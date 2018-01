Usa, cade dalla bicicletta e si fa male a una gamba, bimbo di 8 anni muore dopo pochi giorni

Cade con lae si fa una ferita nella coscia, ma dopo qualche giorno. Liam Flanagan, 8 anni, era sulla sua bici sul vialetto di casa della sua famiglia a Pilot Rock, nello Stato dell’Oregon, quando, come spesso accade ai bambini, è caduto e si è fatto male.La mamma lo ha portato in pronto soccorso visto che usciva parecchio sangue e i medici gli hanno messo 7 punti e lo hanno rimandato a casa. Sembrava una cosa da poco, un incidente come tanti possono capitare a un bambino, ma nei giorni successivi Liam continuava ad avvertire dolore alla ferita e ad avere un po' di febbre, inizialmente la mamma lo ha curato con antipiretici, ma capendo che qualcosa non andava è tornata in ospedale dove il bimbo è stato operato con urgenza.A Liam è stato diagnosticato un batterio definito mangiacarne, dalla ferita è partita un'infezione molto grave che lo ha costretto a tre interventi chirurgici per cercare di rimuovere i tessuti lesi. Purtroppo però tutti i tentativi di salvargli la vita sono stati vani e il bimbo è morto. Sconvolta la madre di Liam, così come tutta la sua famiglia: «Non sembrava avesse nulla di grave», ha raccontato in lacrime al Daily Mail, «Era stata solo una caduta per la quale era necessario mettere dei punti. Non avrei mai immaginato di poterlo perdere così».