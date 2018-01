Brexit, governo britannico ammette: con uscita dall'Ue staremo peggio per i prossimi 15 anni

Il Regno Unito è destinato a perdere punti di Pil dopo la Brexit, secondo un rapporto interno realizzato per conto dello stesso governo britannico e fatto trapelare nelle ultime ore da Buzzfeed, che ipotizza effetti negativi per tutti i settori dell'economia. Il documento stima una perdita di 8 punti di Pil entro 15 anni in caso di un “ no deal ” (mancato accordo con l'Ue), di 5 punti se si raggiungerà un'intesa di libero scambio e di 2 punti se il Regno resterà nel mercato unico e nell'unione doganale.



Fonti di Downing Street si sono affrettate a minimizzare, sostenendo che si tratta di pure ipotesi e che non è incluso il modello tracciato sullo scenario negoziale preferito dal governo di Theresa May: quello di un accordo che comprenda il commercio e i servizi finanziari. Mentre esponenti brexiteers hanno irriso le previsioni, «inesatte sulle aspettative del dopo referendum», e denunciato la diffusione «deliberatamente ritagliata» del rapporto. Esponenti filo-Ue hanno invece definito allarmante il documento e ne hanno chiesto la pubblicazione integrale.

Martedì 30 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:20



