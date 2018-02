Brasile, due gemelli e un'unica carriera: diventano giudici nello stesso giorno

di Marta Ferraro

I gemelli omozigoti sono, a parte qualche lieve differenza, uguali e spesso nell'infanzia i genitori si divertono a vestirli in modo molto simile. I gemelli brasiliani Igor e Yuri Caminha Jorge di 29 anni, oltre a condividere queste esperienze tipiche dei gemelli, sono stati sempre insieme, condividendo le stesse vicende e le medesime amicizie, fino a quando la scorsa settimana hanno raggiunto il loro sogno professionale: diventare giudici.



Ora, dopo aver vissuto 29 anni praticamente in simbiosi, devono separarsi. Per loro è giunto il momento in cui ognuno dei due verrà inviato in una sede diversa, per esercitare la propria professione.



«Il nostro percorso è sempre stato condiviso. Abbiamo studiato sempre insieme pur avendo un metodo diverso. Facevamo dei riassunti e poi ci scambiavamo il materiale. Ognuno di noi faceva una parte del lavoro e poi lo mettava a disposizione dell'altro. Ci ha aiutato molto sapere di aver l'altro su cui poter contare nei momenti di difficoltà, ma anche di soddisfazione», ha raccontato Yuri a Globo1.



I gemelli, però, ci tengono a sottolineare che ci sono evidenti differenze tra loro, anche se non tutti ancora riescono a notarle. «I nostri gusti e le nostre personalità sono profondamente diverse. A me piace lo sport, mentre mio fratello ha una vera e propria avversione. A lui piace la musica e adora cantare. Io sono più estroverso di lui. Nel lavoro, invece, siamo molto simili», ha sottolineanto Igor.



Ora che dovranno affrontare separatemente l'esperienza professionale assicurano di essere pronti per il nuovo incarico, ma non rinunceranno a condividere telefonicamente la loro nuova condizione.

