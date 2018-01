Berlino, nove evasioni in cinque giorni dal carcere di Plötzensee

di Marta Ferraro

In soli cinque giorni nove detenuti sono evasi dal carcere di Plötzensee a Berlino. A denunciare l'accaduto è stato il Dipartimento di Giustizia della capitale tedesca.



I fatti sono stati registrati tra il giorno di Natale e il primo giorno del 2018. Secondo quanto riferito da DW, la polizia ha raccontato che le fughe sono avvenute in tre diverse occasioni. I primi due detenuti sono scappati calandosi dalla finestra di una cella. Pochi giorni dopo, altri quattro detenuti sono scappati attraverso un buco nel muro realizzato per istallare un nuovo sistema di ventilazione. A questi episodi si somma, poi, la scomparsa di altri tre detenuti che in regime di semilibertà non hanno fatto ritorno in carcere dopo aver trascorso le festività con la loro famiglia.



Per questa serie di evasioni, il carcere di Plötzensee si è guadagnato l'appellativo di prigione a porte aperte. L'istituto si trova nella zona ovest di Berlino e ospita 360 reclusi, ma nessuno di loro è stato condannato per gravi delitti. Infatti, i primi due evasi citati prima erano in carcere per aver usufruito più volte dei trasporti pubblici sprovvisti del titolo di viaggio.



Dopo questa strana successione di evasioni la casa circondariale è al centro di un'aspra polemica e l'opposizione chiede le dimissioni di Dirk Behrendt responsabile della Giustizia. In risposta a quanto successo, invece, Behrendt ha annunciato la nascita di una commissione per indagare sul caso e ha assicurato che aumenterà il numero dei funzionari nel carcere di Plötzensee.













Giovedì 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:36



© RIPRODUZIONE RISERVATA