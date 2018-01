Belgio, crolla palazzina dopo esplosione: molte persone sotto le macerie

Paura nella notte ad Anversa, dove un'esplosione ha distrutto una palazzina di tre piani e gravemente danneggiato altri due edifici adiacenti. Il bilancio è ancora incerto, ma la polizia teme «tra le 10 e le 20 vittime», senza precisare se si tratti di morti o feriti. Al momento si contano tre dispersi e almeno 11 feriti, mentre 3 persone sono state finora tratte in salvo dai soccorritori, tra cui anche un bambino. Al lavoro anche un cane che cerca eventuali superstiti tra le macerie. Il boato ha scosso attorno alle 21.30 la zona centrale di Paardenmarkt, molto frequentata dagli studenti. Distrutti appartamenti e un ristorante.



La causa dell'esplosione non è ancora chiara, ma la polizia di Anversa si è affrettata, già nei minuti successivi, ad escludere su Twitter che si tratti di terrorismo. In un primo momento la tv pubblica belga, Rtbf, ha ipotizzato una fuga di gas, ma anche questa pista deve essere ancora confermata. La polizia ha intanto chiesto ai residenti di evitare le strade circostanti per non intralciare i mezzi di soccorso.



La Croce rossa, riferiscono ancora i media belgi, ha installato sul posto una grande tenda per curare i feriti sul posto e due equipe mobili per l'emergenza e la rianimazione. «I miei pensieri vanno alle vittime e alle loro famiglie. Anversa vi sosterrà», ha scritto su Twitter il sindaco, Bart De Wever, che ha anche lodato la solidarietà di molti abitanti della zona, tra cui studenti, che hanno immediatamente offerto le loro case per ospitare le persone colpite.

