Austria, confraternita di studenti canta inni nazisti. Il cancelliere Kurz: «Tolleranza zero»

Monta in Austria la polemica per un libro di canzoni, alcune di palese stampo antisemita e xenofobo, e sull'esponente della Fpoe Udo Landbauer, 31enne capolista alle imminenti elezioni nel Land Bassa Austria. «Tra loro arrivò l'ebreo Ben Gurion: “ Date gas, voi vecchi germani, che raggiungiamo i sette milioni ” »: è uno dei brani contestati, contenuti in una raccolta dell'associazione studentesca “ Germania ” . Landbauer ieri si è dimesso da vicepresidente dell'associazione, che è corsa a prendere le distanze dalla pubblicazione. Il ministro degli Interni Herbert Kickl, collega di partito della formazione populista di destra che fa parte del nuovo governo austriaco di Sebastian Kurz, ha condannato i brani ma ha anche escluso un'inchiesta contro Landbauer. «Il libro risale a 11 anni fa e Landbauer è entrato molto dopo nell'associazione. La sua reazione è stata chiara e inequivocabile», ha commentato il ministro.



Ha espresso il proprio sgomento il presidente austriaco Alexander Van der Bellen, anche rispetto al fatto che le canzoni dal contenuto nazista sono state intonate durante un incontro dell'associazione giovanile. Van der Bellen ha chiesto un'indagine. I testi controversi fanno parte di un libro di canzoni di 200 pagine. Ieri il cancelliere ha scritto su Twitter che dovrebbe esserci «tolleranza zero per antisemitismo, razzismo o elogi alla tirannia nazista» e ha annunciato che i pubblici ministeri stanno indagando sulla confraternita. Da parte sua Landbauer ha negato di conoscere l'esistenza della canzone nazista o che fosse stato cantato quando era un membro di “ Germania ” . I passaggi in questione «vanno contro tutti i miei principi di base», ha detto.

Giovedì 25 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:25



