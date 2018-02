Argentina, sequestrati 400 chili di cocaina nell'ambasciata russa: smantellata organizzazione criminale

Argentina e Russia hanno smantellato un'organizzazione dedita al traffico di stupefacenti e hanno sequestrato quasi 400 kg di cocaina nascosta nell'ambasciata russa a Buenos Aires. Due persone di origine russa sono state arrestate ieri, come ha reso noto il ministro della Sicurezza argentino, Patricia Bullrich. Altre 3 persone sono state arrestate in Russia. Il leader dell'organizzazione è attualmente ricercato e dovrebbe trovarsi in Germania.



L'indagine è stata avviata anche sulla base di una segnalazione dell'ambasciatore russo in Argentina: nel dicembre 2016, infatti, manifestò il sospetto relativo alla presenza di droga nella sede diplomatica. La cocaina, 389 kg divisi in 360 pacchi e contenuti in 12 valigie, sarebbe arrivata dalla Colombia o dal Perù.

Venerd├Č 23 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 01:01



© RIPRODUZIONE RISERVATA