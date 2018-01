Arabia Saudita, rilasciato il principe Al Walid: era stato accusato di corruzione

Il principe Al Walid bin Talal, l'uomo più ricco d'Arabia Saudita e il più noto delle decine di arrestati nel novembre scorso con accuse di corruzione nel regno, è stato rilasciato dall'hotel Ritz-Carlton di Riad, dove era detenuto. Lo riferiscono diversi media, compreso il sito Middle East Eye. Secondo le fonti, il principe è già rientrato a casa. Alcune ore prima era stato rilasciato anche Walid al Ibrahim, fondatore della rete televisiva Middle East Broadcasting (Mbc), la più grande della regione. Nei giorni scorsi le autorità avevano reso noto che 90 degli arrestati, compresi diversi ministri, ex ministri e principi, avevano raggiunto accordi per cedere parte dei loro patrimoni come risarcimento e in tal modo riguadagnare la libertà. Secondo un calcolo dell'agenzia Bloomberg, queste intese potrebbero permettere allo Stato di incassare fino 100 miliardi di dollari. Altri 95 rimanevano invece agli arresti, tra cui appunto Al Walid bin Talal, il cui patrimonio è stimato a 17 miliardi di dollari. Una settimana fa erano circolate voci - poi rivelatesi infondate - su un trasferimento del principe dal Ritz-Carlton ad un carcere di massima sicurezza. Ieri, ricevendo un giornalista della Reuters nella sua suite, Al Walid bin Talal ha definito «un mucchio di fandonie» tali voci e quelle secondo le quali sarebbe stato torturato durante la detenzione. Al Walid aveva aggiunto che tra lui e il governo vi erano stati solo dei «malintesi» e si era detto fiducioso che essi sarebbero stati presto chiariti, consentendogli di tornare in libertà entro in breve tempo.

Sabato 27 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:50



