Usa, il dono di Jeff Bezos: dal patron di Amazon 33 milioni di dollari ai Dreamers

Jeff Bezos, il patron di Amazon e proprietario del Washington Post, dona 33 milioni di dollari a un fondo che offre borse di studio ai Dreamers, i giovani immigrati arrivati da bambini negli Stati Uniti da genitori illegali. La donazione arriva mentre la tensione sul fronte dell'immigrazione è elevata, con le parole dure di Donald Trump e le trattative in corso in Congresso per sciogliere il nodo del Daca, il Deferred Action for Childhood Arrivals, il piano che tutela i Dreamer.



Mercoledì, come era avvenuto per il bando sui musulmani, un giudice federale della California ha bloccato lo stop voluto dalla Casa Bianca al programma di protezione dei Dreamers: 800mila immigrati entrati irregolarmente negli Stati Uniti quando erano minorenni e che Barack Obama decise di tutelare. Adesso, con la nuova amministrazione, rischiano di essere rimpatriati. Per questo oltre 100 leader della Silicon Valley e di Wall Street - da Mark Zuckerberg a Jeff Bezos a Tim Cook - hanno già lanciato un appello al Congresso dalle pagine del New York Times e del Wall Street Journal.

Venerd├Č 12 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:13



