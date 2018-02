Allarme degli 007 Usa: «Non comprate smartphone cinesi, possono spiarvi»

I vertici di Fbi, Cia, Nsa e il capo dell'intelligence Usa hanno lanciato in Congresso un'allarme alle istituzioni e ai cittadini americani: non comprate smartphone prodotti in Cina da gruppi come Huawei o ZTE, perché rappresentano una minaccia per la sicurezza nazionale. « Il rischio principale - ha spiegato il direttore dell'Fbi Chris Wray - è quello di permettere a società vicine al governo di Pechino di infiltrarsi nella rete tlc Usa, con la possibilità di rubare o modificare informazioni e di fare spionaggio » .



Immediata la replica delle aziende colpite. «Huawei è consapevole di una serie di attività del governo degli Stati Uniti che sembrano destinate ad inibire il business della società sul mercato americano. Huawei gode della fiducia di governi e clienti in 170 paesi in tutto il mondo e non pone rischi di cyber security più elevati di qualsiasi altro fornitore del settore tlc, condividendo la catena distributiva e capacità produttive». Così ha risposto la società cinese all'allarme degli 007 Usa.

Giovedì 15 Febbraio 2018



