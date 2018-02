Napoli, voto di scambio e traffico di rifiuti: perquisiti uffici della Sma e del consigliere Passariello

I giornalisti coinvolti. Nell'ambito dell'inchiesta sarebbero indagati anche giornalisti della testata online Fanpage. «Tutto questo è assurdo, abbiamo messo a repentaglio la nostra incolumità per questa inchiesta e ora ci ritroviamo indagati», si sfoga con l'Adnkronos Francesco Piccinini, direttore di Fanpage.it, coinvolto nell'indagine giudiziaria che ha fatto scattare le perquisizioni negli uffici di Luciano Passariello. Fanpage, racconta Piccinini, ha utilizzato giornalisti 'provocatori', che avrebbero avvicinato e fatto parlare diversi politici e imprenditori, proponendo affari sullo smaltimento dei rifiuti. «Io - spiega il direttore - ho recitato la parte di un industriale del Nord che doveva sversare dei rifiuti. Abbiamo incontrato dei camorristi che ci hanno spiegato dove sotterrare quei rifiuti, chiedendoci 30mila euro a camion». Non solo: «Abbiamo messo una telecamera addosso a un ex boss dei rifiuti mandandolo in giro per l'Italia a incontrare industriali e politici per prendere accordi in cambio di tangenti». Piccinini, insieme al giornalista che ha realizzato l'inchiesta, Sacha Biazzo, e all'ex boss dei rifiuti impiegato nell'operazione, risultano indagati per induzione alla corruzione. «Noi - sottolinea il direttore di Fanpage - abbiamo fatto questo nell'ambito di un'inchiesta giornalistica. È chiaro che non abbiamo smaltito rifiuti né preso soldi». Ovviamente, prosegue Piccinini, «ci è stato spiegato che si tratta di un atto dovuto, ma resta una cosa spiacevole». Piccinini precisa di aver avuto sin dall'inizio «un rapporto di dialogo» con le forze dell'ordine. «Abbiamo anche consegnato tutto il girato, per non lasciare dubbi sulla nostra buona fede». Stamattina la polizia ha perquisito la stessa redazione di Fanpage per acquisire nuovo materiale audiovisivo.

La nota della Procura. In merito alla vicenda, il procuratore Melillo ha comunicato che la Procura della Repubblica di Napoli sta procedendo al compimento di atti di perquisizione e sequestro finalizzati alla verifica di plurime e articolate acquisizioni informative e rivelatrici dell'esistenza di accordi corruttivi diretti al controllo illecito degli appalti pubblici nel delicato settore del trasporto e dello smaltimento rifiuti in Campania. le attività si sono rese necessarie dalla rilevata gravità del rischio di dispersione probatoria collegato alla annunciata diffusione di notizie e immagini in grado di pregiudicare gravemente le indagini sulle gravi ipotesi individuate.