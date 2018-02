Vizi italiani/ La prevalenza del cattivo nel pallone

di Nicola Piovani

Va di moda la “cattiveria”. La parola “cattiveria” è sempre più diffusa nel linguaggio calcistico, ma non solo. «È un attaccante che manca di cattiveria», «abbiamo giocato bene, ma non siamo stati abbastanza cattivi», «l’onorevole è risceso in campo con la giusta cattiveria». Al bar sport che frequento io, i tifosi accalorati usano in continuazione il termine “cattiveria” al posto di precisione, potenza, velocità, freddezza,...