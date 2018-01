Verona, accendono un braciere per scaldarsi in casa: morti due giovani, intossicate le ragazze

Monossido killer. Due persone sono morte e altre due sono rimaste intossicate dal monossido di carbonio in un'abitazione a Ferrara di Monte Baldo, in provincia di Verona. Le vittime sono due ragazzi italiani di età compresa tra i 20-25 anni; a rimanere intossicate, ma non in gravi condizioni, due ragazze che si trovavano con loro nella casa. Si tratta di una abitazione singola in via Cà di Sotto usata per le vacanze. A causare le esalazioni, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco, il cattivo funzionamento di un braciere che i quattro avevano usato per riscaldarsi. Un'ambulanza medicalizzata dell'elisoccorso ha trasportato le due giovani in ospedale per le prime cure. Sul posto, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri di Caprino Veronese.



A Ventimiglia tragedia simile si è consumata ieri. È stata trasferita in camera iperbarica a Genova Patrizia Biamonti, 69 anni, originaria di Alassio (Savona), rimasta intossicata ieri in casa a Ventimiglia a causa di una fuoriuscita di monossido di carbonio da un termoconvertitore a gas, costata la vita al marito Alberto Vellano, 77 anni, di Torino. L'incidente in un appartamento di corso Montecarlo, in frazione Mortola. I due coniugi erano scesi in Riviera per trascorrere la fine dell'anno. Sono stati alcuni amici di famiglia, con i quali avevano un appuntamento, che non avendo più notizie di loro si sono presentati a casa e hanno aperto la porta con una copia delle chiavi in loro possesso. I due sono stati trovati stesi sul letto, con il cane moribondo. Il marito era già morto. All'origine dell'intossicazione potrebbe esserci un malfunzionamento del termoconvertitore a gas che genera aria calda con i fumi che sono stati scaricati dentro l'alloggio per la presumibile rottura di un condotto di scarico.



Un altro incidente si è verificato a Bologna, la scorsa notte. Un braciere lasciato acceso per difendersi dal freddo, perché il riscaldamento non funzionava bene, ha fatto finire in ospedale un'intera famiglia di origine filippina. In sette, fra i quali quattro minori, sono rimasti intossicati dal monossido di carbonio che si è sprigionato dal braciere, a quanto pare privo di qualunque tipo di sfiato per permettere ai fumi di disperdersi, acceso in un appartamento all'ultimo piano di un condominio in via Martiri di Monte Sole, zona Arcoveggio. Nell'appartamento c'erano una donna di 38 anni con i suoi quattro figli (due adolescenti e due molto piccoli) e i nonni paterni dei bambini. Sono stati questi ultimi, lui 64 anni e lei 60, a respirare più monossido: per entrambi è stato necessario un trattamento in camera iperbarica, a Ravenna, ma le loro condizioni non sono preoccupanti. Saranno dimessi in giornata invece i quattro minori e la mamma.

