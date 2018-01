Verona, uccisa e fatta a pezzi: fermati convivente e nipote

Ferrara - Ciro Immobile si prende tutto: applausi, punti e pallone del match. Quattro reti per decidere la sfida, tornare in testa alla classifica marcatori, rilanciare la Lazio in piena orbita...

Reina 6 – Spettatore in campo fino a quando con un pizzico di fortuna nega a Pazzini il gol del 2-1. Hysaj 6 – Gioca costantemente in fase di spinta, ma non riesce a incidere come Rui...