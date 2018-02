Verona, nascondeva droga tra i vestiti dei figli: arrestato

Ha nascosto più di mezzo chilo di marijuana nella cameretta dei figli, in una cesta utilizzata per raccoglierei vestiti sporchi dei bambini. Per questo motivo un 42enne nigeriano è stato arrestato dai poliziotti delle Volanti della Questura di Verona. Gli agenti, impegnati nel monitoraggio dell'attività di spaccio di droga nelle piazze cittadine, hanno rivolto la loro attenzione sui movimenti sospetti del nigeriano. Così, è scattata una perquisizione a casa dell'uomo. I 540 grammi di marijuana erano suddivisi in dosi pronte per essere smerciate. Sono stati sequestrati anche 925 euro in contanti, considerati provento dello spaccio. Il giudice ha convalidato l'arresto dell'uomo, che ha precedenti specifici, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Luned├Č 19 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:13



