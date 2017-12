Venezia, neonata trovata morta in una discarica, i pm chiedono ai presidi di verificare le assenze delle studentesse

Potrebbe essere stata una studentessa ad abbandonare una piccola, appena nata, nella spazzatura. Il corpicino della bambina è stato trovato il 4 novembre alla Ecopatè di Musile di Piave, in Veneto, e adesso la procura di Venezia si è rivolta agli uffici scolastici provinciali e ai presidi, per verificare se vi siano state prolungate assenze o abbandoni scolastici da parte di studentesse.



La richiesta è stata trasmessa a più regioni, perchè più regioni, compresa la Toscana, hanno conferito i propri rifiuti nella discarica del veneziano.

Nelle scorse settimane un testo identico è stato indirizzato agli uffici scolastici «per sondare quante più strade possibili» al fine di giungere a identificare la madre che ha gettato la propria figlia in un sacchetto dei rifiuti finito, dopo vari trasbordi, alla Ecopatè. Ma fino ad ora nessuna segnalazione sarebbe giunta agli investigatori

Venerd├Č 29 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 23:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA