Venezia, segue il navigatore e finisce con l'auto sotto il ponte di Calatrava

E’ passato sotto il ponte di Calatrava in auto. E non ci fossero stati i vigili urbani a fermarlo chissà dove sarebbe arrivata la Subaru "pizzicata" oggi dal sito Padova24ore.it. L’auto è arrivata fino a pochi centimetri dalla piattaforma di imbarco dei vaporetti di piazzale Roma.









Particolare abbastanza bizzarro - scrive il sito - ma anche inquietante in chiave anti terrorismo, visto che Venezia è considerata una degli obiettivi a rischio. Alla base dell'errore pare sia stata la sbadataggine del conducente, ingannato dal navigatore satellitare. Fatto sta che la berlina è arrivata tranquillamente fino al varco d’accesso della città d’acque, dove ogni giorno si imbarcano migliaia di turisti. A metterci una pezza sono stati i vigili che hanno riportato l'automobilista sulla strada giusta.

Mercoled├Č 10 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:47



© RIPRODUZIONE RISERVATA