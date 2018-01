Varese, donna aggredita da un pitbull mentre tenta di difendere i suoi cagnolini: fuggito il proprietario

Una donna di 36 anni è stata aggredita da un pitbull sfuggito al suo padrone, mentre cercava di difendere i suoi cagnolini dall'animale, a Sesto Calende (Varese). Il padrone (secondo i carabinieri che indagano sulla vicenda sarebbe un cacciatore) quando il suo cane ha assalito la donna, invece di aiutarla è scappato via con altri due cani che aveva con sé.



La 36 enne, soccorsa e medicata in ospedale, è stata dimessa con una prognosi di dieci giorni per morsi agli arti. Aperto in Procura a Busto Arsizio (Varese) un fascicolo per omessa custodia di animale, al momento contro ignoti. I militari, oltre ad aver raccolto alcune testimonianze, stanno lavorando ad eventuali immagini di telecamere di videosorveglianza della zona per identificare il presunto cacciatore svanito nel nulla.

Martedì 2 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:55



