Valanga in Val Venosta: si temono due dispersi, altre due persone tratti in salvo

Una valanga si è verificata in Alta Val Venosta. Il Soccorso alpino è al lavoro sul posto in condizioni limite perché la neve impedisce il volo degli elicotteri. Dalle primissime informazioni, due persone sarebbero state estratte vive, ma si teme che altre due siano state travolte.



A Malga San Valentino, in Alta val Venosta, sono una donna e un bambino le due persone già estratte dalla neve. Sul posto si trova un medico d'urgenza che si sta occupando di loro. Sono invece illese altre cinque persone, che erano in zona durante il distacco della valanga. Si teme comunque che altri sciatori possano essere ancora sotto la neve, perché non ci sono informazioni precise sul numero di persone travolte. Proseguono le ricerche del Soccorso alpino.

Mercoled├Č 3 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:00



© RIPRODUZIONE RISERVATA