Prato, imprenditore arrestato per usura: chiede un appartamento alla vittima per debito di 10mila euro

Arrestato per usura un imprenditore che prestava denaro alle sue vittime a interessi tra il 30 e il 40% su base mensile. Finora accertate tre vittime dell'usuraio: un tabaccaio, un barista e un pensionato. Questa mattina a Poggio a Caiano (Prato) i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Firenze Oltrarno hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Firenze, Anna Liguori, dopo le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Firenze (titolare la pm Christine Von Borries).



Destinatario della misura cautelare è F.C., un 48enne originario della provincia di Reggio Calabria, ma da anni trapiantato nel Pratese, ritenuto responsabile del reato di usura. Il provvedimento restrittivo è scaturito da un'articolata e complessa attività investigativa avviata nel novembre scorso a seguito di una prima denuncia ricevuta da una delle vittime, un tabaccaio 44enne di Firenze, che, versando in difficoltà economiche, con il fine illusorio di uscirne, aveva deciso di reperire il denaro di cui aveva bisogno ricorrendo a prestiti concessi con tassi usurari elevatissimi.



Ricevuti i primi elementi, i carabinieri hanno ricostruito compiutamente le varie fasi della vicenda del denunciante che ad un certo punto, ritrovatosi sprovvisto di denaro e pressato insistentemente dal suo aguzzino, ha persino pensato di tentare la fortuna iniziando a giocare alle lotterie, tra cui al «10e Lotto», nella speranza di conseguire vincite per poter restituire il capitale e gli interessi usurari, normalmente applicati tra il 30 e il 40% su base mensile. Nel corso dell'indagine, è emerso fin da subito che il tabaccaio non era l'unica vittima caduta nella rete tesa dall'usuraio.



Le vittime accertate sono un'imprenditrice titolare di un bar del Pratese e un pensionato di Firenze, dal quale l'usuraio pretendeva addirittura la cessione di un appartamento per far fronte agli interessi maturati su un prestito iniziale di 10.000 euro. Nel corso dell'operazione, i carabinieri hanno inoltre perquisito diverse abitazioni e uffici nella disponibilità dell'indagato, rintracciando e sequestrando documentazione e materiale informatico costituente fonte di prova per l'indagine. È stato inoltre eseguito a carico dell'arrestato il sequestro preventivo di 5.200 euro, valore equivalente all'ammontare delle somme in denaro dallo stesso percepite a titolo di interessi usurari dalla prima vittima.

Luned├Č 15 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37



© RIPRODUZIONE RISERVATA