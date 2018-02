Udine, picchia la ex, poi accoltella i due amici intervenuti per difenderla

È andato a cercare l'ex fidanzata, l'ha raggiunta e l'ha colpita ripetutamente con calci e pugni. Poi ha estratto un coltello e ha ferito gravemente due amici della ragazza accorsi in suo aiuto, che sono ora ricoverati in gravi condizioni. L'episodio si è verificato poco prima delle 19 in un centro del Medio Friuli, in provincia di Udine. L'aggressore, un giovane di 20 anni, della zona, è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Udine con l'accusa di lesioni. La coppia si era lasciata ieri ma il ragazzo stasera è andato a cercare la giovane e, trovatala in piazza, l'ha aggredita.



Altri due coetanei sono intervenuti in sua difesa ma l'aggressore ha estratto un coltello a lama ricurva, della lunghezza di circa 8 centimetri, e li ha feriti in diversi punti: alla schiena e ai glutei. Le loro condizioni sono gravi ma non sono in pericolo di vita. La ragazza ha riportato ferite alle mani, causate probabilmente mentre tentava di difendersi. L'arma è stata sequestrata.

Sabato 17 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18-02-2018 00:50



