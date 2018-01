Udine, si introduce a scuola e precipita nel sotterraneo: grave un 13enne

di Paola Treppo

Un ragazzino di 13 anni è caduto da un'altezza di cinque metri dentro a un condotto dell'areazione ed è rimasto gravemente ferito nella frazione di Ugovizza, a Malborghetto Valbruna, in Alto Friuli. Erano circa le 11.45 di oggi, sabato 13 gennaio, quando il ragazzino, del posto, è entrato nel cortile delle scuole medie, insieme a un suo amico, della stessa età. I due hanno scavalcato il portone della recinzione esterna, che era chiuso. Volevano giocare e si sono diretti vicino al muro dell'edificio scolastico.



Hanno alzato una grata di ferro per poi scendere negli scantinati attraverso una scala. Da lì, poi, attraverso la bocca di lupo, si accede a dei vani sotterranei, usati come garage e deposito. Quella era la loro meta. Dopo aver alzato la grata di ferro, uno dei due ragazzini ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto per circa 5 metri, riportando gravi traumi.



L’amico ha dato l'allarme e sul posto si sono precipitati i soccorritori: è giunta subito una ambulanza inviata dalla centrale operativa del Sores di Palmanova e dall'eli superficie di Campoformido si è alzato l'elicottero del 118. Il medico rianimatore è stato calato sul luogo dell'incidente, ha stabilizzato il ragazzino che poi è stato trasportato con il velivolo, in codice rosso, con la massima urgenza, all'ospedale di Udine. Le sue condizioni sono gravi. Nell'area della scuola sono arrivati anche i vigili del fuoco, a supporto, e i carabinieri della stazione di Pontebba per tutti gli accertamenti del caso.

Sabato 13 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:45



© RIPRODUZIONE RISERVATA