Uccise il fratello, Luca Materazzo estradato: arriva oggi a Fiumicino dalla Spagna

Rientrerà oggi in Italia, scortato dagli agenti del Servizio per la cooperazione internazionale di Polizia (Scip), Luca Materazzo, il 36enne napoletano accusato di aver ucciso il 28 novembre del 2016 con 40 coltellate il fratello ingegnere Valerio. Materazzo era latitante in Spagna: il 2 gennaio scorso è stato rintracciato dagli uomini della squadra mobile di Napoli a Siviglia ed è stato arrestato dalle autorità spagnole. Una volta arrivato all'aeroporto di Fiumicino, Materazzo sarà trasferito in carcere e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Giovedì 1 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:58



