Trovato morto in mare manager della Princess Cruises

di E.B.

Un manager della Princess Cruises è stato ritrovato morto in mare nel golfo di Fiume, in Croazia. Riccardo Zorzin, 55 anni, originario di Trieste e residente a Dolegna del Collio (Gorizia), sarebbe scivolato in mare per cause ancora da accertare, probabilmente un malore. Il corpo - secondo quanto riferisce l'Ansa - è stato rinvenuto il 26 dicembre tra le cime delle imbarcazioni ormeggiate nella marina di Ičiči, vicino ad Abbazia (Croazia). La famiglia è stata avvertita tre giorni dopo, il 29, dal Consolato italiano di Fiume. Sulle cause della morte stanno indagando le autorità croate. Nel golfo era transitata, e potrebbe forse anche aver attraccato, una delle grandi navi da crociera della compagnia dove Zorzin lavorava come procurement specialist, sulla quale era stato visto a bordo l'ultima volta il 24 dicembre. I familiari avevano provato a contattarlo più volte il giorno di Natale senza ottenere risposta.

Giovedì 4 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:22



© RIPRODUZIONE RISERVATA