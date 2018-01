Tropea, dirigente del Comune aggredito a bastonate davanti al Municipio da uomini incapucciati

Persone non identificate hanno aggredito a colpi di bastone Vincenzo Giannini, dirigente dell'ufficio tecnico-manutentivo del Comune di Tropea. L'aggressione di Giannini, posta alla guida dell'area tecnica dell'ente sciolto per infiltrazioni mafiose al momento dell'insediamento della terna composta dai commissari straordinari, è avvenuta davanti al portone del Municipio ad opera di due persone con il volto camuffato.



Sull'episodio è intervenuta la deputata di M5s, Dalila Nesci che ha denunciato la gravità dell'accaduto. «Condanno apertamente - afferma Nesci - la violenza ai danni del dirigente dell'ufficio tecnico del Comune di Tropea, che qualcuno ha voluto colpire con evidente vigliaccheria e modalità criminali. La vicenda conferma la situazione molto difficile in cui versa la città. Data la gravità dell'episodio si è tenuto il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di disporre le misure necessarie. Al telefono ho subito sentito il prefetto di Vibo Valentia, Guido Nicolò Longo, con cui resto in contatto per ricevere ulteriori informazioni».

Mercoledì 24 Gennaio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA