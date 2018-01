Ma il trasporto su ferro resta fra i più sicuri

di Andrea Giuricin *

L’incidente ferroviario di Pioltello con il deragliamento del treno regionale Trenord Cremona - Milano Porta Garibaldi, che ha provocato morti e feriti, ha aperto le polemiche sullo stato delle infrastrutture italiane in generale e su quelle ferroviarie in particolare. Alla tragedia sono seguite molte dichiarazioni che sollevano tanti interrogativi circa lo stato delle infrastrutture, come è anche logico e giusto che sia. La sicurezza ferroviaria è al centro dell’attenzione degli operatori ferroviari, ma è...