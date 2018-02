Treni, Mattarella apre il dossier: â€‹«Pendolari, più sicurezza»

di Andrea Bassi

Sulla sicurezza dei treni per i pendolari scende in campo il Colle. Ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha convocato il ministro dei Trasporti e Infrastrutture, Graziano Delrio. Al centro del colloquio le preoccupazioni del Capo dello Stato sulle condizioni delle ferrovie. Dal Quirinale si limitano a far sapere che Mattarella ha chiesto al ministro che il servizio di trasporto, problema sollevato anche dall'Anci, non penalizzi i centri più piccoli. Un monito simile a quello che lo stesso presidente della...