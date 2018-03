Tragedia nel Napoletano: uccide la madre spingendola per le scale, poi si lancia dal balcone

di Ferdinando Bocchetti

Tragedia in un appartamento di Mugnano. Una donna, Tiziana, che pare fosse affetta da disturbi psichici, avrebbe ammazzato l'anziana madre, Nunzia Marciano, 78 anni, lanciandola dalle scale. Poi avrebbe tentato di suicidarsi, lanciandosi dal balcone. Sul posto i mezzi di soccorso e i carabinieri della stazione di Mugnano e della Compagnia di Marano, che sanno tentando di far luce sulla vicenda. I fatti, al vaglio dei militari, si sarebbero verificati stamani in via Di Giacomo.



Lunedì 5 Marzo 2018



