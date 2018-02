Torino, zaino abbandonato davanti a comando dei vigili: artificieri sul posto e area evacuata

Allarme bomba, a Torino, al comando della Polizia municipale in via Bologna 74. Uno zaino verde militare è stato abbandonato davanti all'ingresso, tra due cassonetti della spazzatura. La zona è stata delimitata, per consentire i lavori agli artificieri dei carabinieri. Gli artificieri dei carabinieri stanno recandosi davanti al Comando della Polizia municipale davanti al quale è stato trovato uno zaino abbandonato in mezzo ad alcuni cassonetti dei rifiuti. Per precauzione, intanto, l'area davanti al comando è stata cinturata.

Lunedì 12 Febbraio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:22



